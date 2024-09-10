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Ученые нашли нейроны, отвечающие за чихание и кашель

Cell: в дыхательных путях мышей обнаружили нервные центры кашля и чихания

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Shutterstock

Американские ученые из Вашингтонского университета и Технологического института штата Джорджия выделили нейроны в дыхательных путях мышей, которые отвечают за реакции чихания и кашля. Исследование опубликовано в научном журнале Cell.

Команда обнаружила соединение под названием BAM 8-22, которое заставило мышей чихать.

Предыдущие изыскания показали, что это соединение активирует ионный канал MrgprC11. Чтобы подтвердить свои догадки, ученые удалили нейроны из дыхательных путей подопытных мышей, зараженных вирусом гриппа. Животные перестали чихать, несмотря на болезнь.

Команда использовала примерно тот же подход для идентификации нейронов, ответственных за запуск кашля. Исследователи обнаружили в трахее нервные центры, экспрессирующие особое химическое вещество. Удаление этих нейронов устранило реакцию кашля.

В дальнейшем специалисты намерены выяснить, какие процессы следуют за активацией нейронов чихания или кашля. Также группа планирует выяснить, работают ли подобные типы нейронов у людей.

Ученые отметили, что изучение этих триггеров может помочь в разработке более эффективных средств для лечения симптомов респираторных заболеваний.

Ранее исследователи узнали, почему яркий свет заставляет людей чихать.

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