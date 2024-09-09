Ученые узнали, сколько можно оставаться под солнцем без вреда для мозга

Китайские ученые из Университета Циндао нашли связь между длительным воздействием солнечного света и ухудшением здоровья мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда проанализировала данные 27,4 тыс. человек, средний возраст который составил 55 лет. Все участники прошли сканирование мозга и рассказали, сколько времени они обычно проводят под солнечными лучами каждый день.

Исследователи разделили добровольцев на три группы по продолжительности нахождения на солнце: менее 1,5 часа, от 1,5 до трех часов и более трех часов ежедневно.

Используя статистические методы, ученые сравнили различия в структурных маркерах мозга в этих группах. Также учитывались такие факторы, как возраст, пол, физическая активность, средняя продолжительность сна, цвет кожи и история заболеваний.

Результаты выявили тревожную тенденцию: участники, которые сообщили о более длительном воздействии солнечного света, как правило, имели меньший объем мозга и повышенную гиперинтенсивность белого вещества, которые считаются маркерами старения мозга и могут быть связаны с ухудшением когнитивных способностей.

У тех, кто находился в группе с самым высоким воздействием (более трех часов), наблюдалось значительное снижение общего объема мозга, белого и серого вещества по сравнению с теми, кто находился под воздействием меньшего времени. Этот эффект был особенно выражен у мужчин и лиц моложе 60 лет.

По словам исследователей, человек может находиться на солнце без вреда для здоровья мозга до двух часов в день.

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