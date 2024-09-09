Названы самые грязные кухонные принадлежности

Несвежие кухонные губки, доски, полотенца, тряпки и щетки могут быть источниками множества опасных бактерий, таких как E.coli и Salmonella. Об этом изданию Daily Mail рассказала британский эксперт по безопасности пищевых продуктов Сильвия Андерсон.

По мнению эксперта, одними из самых грязных предметов кухонной утвари выступают губки для мытья посуды. Андерсон утверждает, что в них может содержаться до 10 миллионов бактерий на квадратный дюйм (2,54 см). В числе опасных микроорганизмов вызывающие диарею E.coli и Salmonella. Эти бактерии встречаются в сыром мясе. Они могут быть смертельно опасными для уязвимых слоев населения.

Андерсон объяснила, что, поскольку губки сохраняют влагу, они идеально подходят для размножения бактерий и их дальнейшего распределения по кухонным поверхностям. Специалист рекомендует ежедневно дезинфицировать губки, замачивая их в кипящей воде или растворе отбеливателя на одну минуту. Она также призывает людей заменять их каждые две недели.

Более безопасны для мытья посуды чистящие щетки. Результаты отдельного исследования, проведенного в 2022 году, показали, что на щетках для мытья посуды бактерий меньше, чем на губках. Кроме того, Salmonella погибает быстрее на поверхности щеток. Тем не менее это не значит, что щетки не могут стать «домом» для патогенных микроорганизмов. Чтобы этого не произошло, щетки следует замачивать в отбеливателе раз в неделю, а обновлять — каждые полгода.

По словам Андерсон, полотенца, тряпки и скатерти — еще одна серьезная причина перекрестного загрязнения на кухне. Во влажной ткани хорошо сохраняется золотистый стафилококк, который может вызвать кожные инфекции или расстройства желудка. По словам эксперта, лучше всего использовать несколько полотенец и стирать их каждый день или два. Кроме того, нельзя пользоваться полотенцами сразу после контакта с сырым мясом.

Разделочные доски также «кишат» вредными бактериями и выступают самым опасным кухонным инвентарем. Дело в том, что многие люди используют одну и ту же доску для нарезания мяса и других продуктов питания, что повышает риск перекрестного заражения. Лучшими антимикробными свойствами обладают доски из дерева. Чтобы сохранить их, рекомендуется регулярно смазывать поверхность маслом и мыть после каждого использования.

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