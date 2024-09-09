В России оценили планы Маска по полетам на Марс

Запуск первых беспилотных космических кораблей компании SpaceX к Марсу может сопровождаться рядом трудностей. Об этом kp.ru рассказал врач-кибернетик, руководитель пресс-службы Института медико-биологических проблем РАН Олег Волошин, комментируя планы основателя компании Илона Маска.

«Даже если не касаться технической части — насколько в принципе аппараты Маска готовы к таким полетам — остается немало вопросов о возможности автономного жизнеобеспечения. Тем, кто прилетит на Марс, нужно обеспечить более-менее комфортное существование», — отметил эксперт.

По его словам, на планете сложная ситуация с погодой, потому что там фиксируются большие перепады температур. Кроме того, нужно найти воду и места с небольшой запыленностью. Еще одна проблема — доставка ресурсов, добавил Волошин. Он усомнился в том, что в компании есть техническая возможность создавать большое количество огромных кораблей и доставлять тяжелые и габаритные грузы.

Накануне основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск сообщил, что первые беспилотные полеты Starship на Марс планируются через два года. Предприниматель также отметил, что пилотируемых полетов придется ждать четыре года.

Ранее SpaceX начала бронировать места для полетов космических туристов.