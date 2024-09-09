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Ученые повысили чувствительность теста на раковые мутации генов в 100 тыс. раз

SmallSci: создан тест на выявление мутантных генов рака с точностью 96%

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Ученые из Корейского института материаловедения в Чханвоне разработали самый чувствительный в мире тест для обнаружения раковых мутаций в генах человека по анализу крови. Его восприимчивость достигла 0,000000001%, что в 100 тыс. раз выше существующих аналогов. Исследование опубликовано в научном журнале Small Science (SmallSci).

Научная группа разработала недорогую технологию анализа, которая может анализировать различные мутации рака в пределах целевого генного региона в течение 1 часа.

Метод объединил наноматериалы, которые значительно улучшили сигнал флуоресценции, и конструкцию зонда, подавляющую сигнал флуоресценции здоровых генов, усиливая только сигнал флуоресценции генов с раковыми мутациями.

Команда изготовила биочип в форме микроматрицы, способной одновременно обнаруживать три мутантных гена EGFR (делеция, вставка и точечные мутации) на плазмонном субстрате, изготовленном из трехмерных золотых наноструктур высокой плотности.

После оценки клинических показателей 43 пациентов с раком легких (стадии 1–4) и 40 здоровых людей были подтверждены клиническая чувствительность 93% для пациентов с раком легких и клиническая специфичность 100% для людей без рака. Общая диагностическая точность метода составила 96%.

Ранее ученые нашли белки, помогающие бороться с раком.

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