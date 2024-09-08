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Врач рассказал о признаках инсульта

Кардиолог Гуков: асимметрия лица и нарушение речи могут указывать на инсульт

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Признаки инсульта требуют немедленного вызова скорой помощи. Об этом рассказал заведующий терапевтическим отделением стационара Городской больницы в Черноголовке, врач-кардиолог Константин Гуков. Его слова приводит REGIONS.RU.

Резкая головная боль, асимметрия лица, нарушение речи, зрения и координации движений могут указывать на инсульт. Чем раньше человеку окажут помощь медики, тем выше шансы на возврат к нормальной жизни.

Пока едет скорая помощь, нельзя давать больному еду или воду, так как он может подавиться. Нужно помочь человеку занять безопасное положение: лучше уложить его на бок, немного приподнять голову, расстегнуть воротник и открыть окно. Если пациенту холодно, то можно укрыть его одеялом, отметил врач.

При потере сознания можно дать понюхать человеку нашатырный спирт. Если остановилось дыхание, необходима сердечно-легочная реанимация.

До этого врач рассказала, что прием лекарств для снижения уровня холестерина помогает сделать плотнее атеросклеротические бляшки и снизить их разрыв.

Ранее ученые выяснили, что яркое освещение по ночам связано с деменцией сильнее алкоголизма.

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