Врач рассказал о признаках инсульта

Признаки инсульта требуют немедленного вызова скорой помощи. Об этом рассказал заведующий терапевтическим отделением стационара Городской больницы в Черноголовке, врач-кардиолог Константин Гуков. Его слова приводит REGIONS.RU.

Резкая головная боль, асимметрия лица, нарушение речи, зрения и координации движений могут указывать на инсульт. Чем раньше человеку окажут помощь медики, тем выше шансы на возврат к нормальной жизни.

Пока едет скорая помощь, нельзя давать больному еду или воду, так как он может подавиться. Нужно помочь человеку занять безопасное положение: лучше уложить его на бок, немного приподнять голову, расстегнуть воротник и открыть окно. Если пациенту холодно, то можно укрыть его одеялом, отметил врач.

При потере сознания можно дать понюхать человеку нашатырный спирт. Если остановилось дыхание, необходима сердечно-легочная реанимация.

До этого врач рассказала, что прием лекарств для снижения уровня холестерина помогает сделать плотнее атеросклеротические бляшки и снизить их разрыв.

Ранее ученые выяснили, что яркое освещение по ночам связано с деменцией сильнее алкоголизма.