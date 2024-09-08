Россиянам рассказали, какие вакцины нужны осенью взрослым и пожилым

Осенью важно сделать прививки против гриппа, COVID-19, пневмококка. Также осенью можно пройти первый этап вакцинации против клещевого энцефалита. Об этом «Известиям» рассказал врач Роман Иванов.

В сентябре-октябре взрослым и детям нужно привиться от гриппа. Особенно важно это для пожилых, беременных и людей с хроническими заболеваниями, которые ослабляют иммунитет.

Также следует привиться от COVID-19, особенно людям их групп риска и тем, кто планирует поездки в регионы с высоким уровнем заболеваемости. С 2021 года разрешено вакцинироваться от гриппа и COVID-19 в один день.

Людям, которые весной 2025 года собираются в Московскую область, Карелию, Сибирь, на Дальний Восток, нужно привиться от клещевого энцефалита.

«Вакцинация проводится в три этапа: две дозы вводятся с интервалом в месяц, а третья — через 9–12 месяцев. Ревакцинация проводится каждые три-пять лет. Именно такая схема позволяет максимально защититься от этой крайне опасной инфекции», — рассказал врач.

Людям старше 65 лет, курильщикам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом или иммунодефицитами, нужно сделать вакцину против пневмококка. Эта бактерия может привести к воспалению легких, оболочек мозга и сепсису.

Также раз в десять лет нужно заново вакцинироваться против коклюша, дифтерии и столбняка. Это особенно важно для тех, кто планирует беременность или роды: новорожденные могут получить защиту от этих заболеваний через антитела матери.

Ранее в России завершились доклинические исследования вакцины от рака.