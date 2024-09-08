Врач рассказала об опасности болезни Крона

Без лечения болезни Крона может потребоваться операция из-за кишечного кровотечения или непроходимости. Об этом «Известиям» рассказала гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Болезнь Крона — воспалительное заболевание ЖКТ, при котором человек теряет вес, страдает от боли в животе, тошноты, рвоты и слабости. Также возможны внекишечные проявления: язвочки на слизистых оболочках рта, гнойники на коже, воспаление суставов, конъюнктивит, температура.

Без лечения заболевание может привести к перитониту, кишечному кровотечению или непроходимости. При этом человеку понадобится операция. Однако излечить болезнь Крона нельзя: в зависимости от тяжести симптомов человеку подбирают противовоспалительные препараты и иммуносупрессанты.

«При обострениях назначают также антибактериальные препараты, витаминно-минеральные комплексы и специальное питание», — рассказала Кашух.

Чаще всего болезнь Крона проявляется в молодом возрасте, от 18 до 35 лет. Точные причины неизвестны, но факторы риска включают наследственность, сбой в работе иммунной системы, кишечные инфекции и изменение состава кишечных бактерий. Также развитию болезни способствуют курение, злоупотребление алкоголем, неблагоприятная экологическая обстановка и прием некоторых лекарственных препаратов.

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