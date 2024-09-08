Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы заболевания, которые повышают риск рака легкого при ревматоидном артрите

HealthDay: фиброз и эмфизема повышают риск рака легкого при ревматоидном артрите

close
Freepik

Заболевания легких у людей с ревматоидным артритом связаны с повышенным риском рака легкого. Об этом сообщает HealthDay.

Ученые проанализировали данные почти 800 пациентов, у которых был обнаружен ревматоидный артрит в период 2001 по 2022 гг. У пациентов с фиброзом легких и эмфиземой риск рака легкого был в несколько раз выше, чем у людей без этих заболеваний. Авторы отметили, что людям с ревматоидным артритом и болезнями легких требуются регулярные проверки на рак легкого.

До этого ученые выяснили, что высокоинтенсивные интервальные тренировки улучшают общее здоровье при ревматоидном артрите и не приводят к усилению боли.

Также было показано, что сочетание вейпинга и обычных сигарет может повысить относительный риск рака легкого у курильщиков в четыре раза. Это означает, что курение в сочетании с вейпингом опаснее, чем курение само по себе.

Ранее в Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами