Названы заболевания, которые повышают риск рака легкого при ревматоидном артрите

Заболевания легких у людей с ревматоидным артритом связаны с повышенным риском рака легкого. Об этом сообщает HealthDay.

Ученые проанализировали данные почти 800 пациентов, у которых был обнаружен ревматоидный артрит в период 2001 по 2022 гг. У пациентов с фиброзом легких и эмфиземой риск рака легкого был в несколько раз выше, чем у людей без этих заболеваний. Авторы отметили, что людям с ревматоидным артритом и болезнями легких требуются регулярные проверки на рак легкого.

До этого ученые выяснили, что высокоинтенсивные интервальные тренировки улучшают общее здоровье при ревматоидном артрите и не приводят к усилению боли.

Также было показано, что сочетание вейпинга и обычных сигарет может повысить относительный риск рака легкого у курильщиков в четыре раза. Это означает, что курение в сочетании с вейпингом опаснее, чем курение само по себе.

Ранее в Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов.