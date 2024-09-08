Ученые нашли необычные артефакты в гробнице «варвара» в Германии

Немецкие археологи раскопали гробницу представителя одного из германских племен эпохи Римской империи восточнее города Штутгарт на юго-западе Германии. Находку датировали первой половиной IV века нашей эры. Информация об открытии опубликована на сайте Регионального совета (RP) Штутгарта.

В захоронении оказались останки мужчины, ушедшего из жизни в возрасте около 60 лет. Среди погребальных предметов ученые нашли стеклянный кубок исключительного качества, а также искусно украшенный частый гребень.

По словам исследователей, 1700 лет назад здесь проходила северная граница Римской империи, известная как Верхнегерманский лимес. За ней находились земли германских племен, которых римляне называли «варварами», что буквально означало людей, не говоривших на понятных римским жителях языках.

Верхнегерманский лимес усиленно охранялся легионерами, размещенными в фортах вдоль его границы.

Археологи считают, что найденная гробница принадлежала представителю алеманнов, союза германских племен, которые жили недалеко от долины Верхнего Рейна.

Ранее ученые обнаружили необычные погребальные дома викингов в Норвегии.