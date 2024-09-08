Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли необычные артефакты в гробнице «варвара» в Германии

RP: в Германии обнаружили 1700-летнее захоронение времен Римской империи

close
Yvonne Mühleis/State Office for the Preservation of Monuments, Stuttgart Regional Council

Немецкие археологи раскопали гробницу представителя одного из германских племен эпохи Римской империи восточнее города Штутгарт на юго-западе Германии. Находку датировали первой половиной IV века нашей эры. Информация об открытии опубликована на сайте Регионального совета (RP) Штутгарта.

В захоронении оказались останки мужчины, ушедшего из жизни в возрасте около 60 лет. Среди погребальных предметов ученые нашли стеклянный кубок исключительного качества, а также искусно украшенный частый гребень.

По словам исследователей, 1700 лет назад здесь проходила северная граница Римской империи, известная как Верхнегерманский лимес. За ней находились земли германских племен, которых римляне называли «варварами», что буквально означало людей, не говоривших на понятных римским жителях языках.

Верхнегерманский лимес усиленно охранялся легионерами, размещенными в фортах вдоль его границы.

Археологи считают, что найденная гробница принадлежала представителю алеманнов, союза германских племен, которые жили недалеко от долины Верхнего Рейна.

Ранее ученые обнаружили необычные погребальные дома викингов в Норвегии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами