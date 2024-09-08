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Ученые назвали факторы, повышающие шанс попасть в больницу с респираторными болезнями

ERS: жители районов без доступа к зелени на 45% чаще ложатся в больницу с астмой

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Depositphotos

Ученые из Норвегии и Великобритании установили факторы, увеличивающие риск госпитализации из-за заболеваний дыхательной системы. Ими оказались длительное воздействие загрязненного воздуха и отсутствие доступа к садам и паркам. Исследование представили на Конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Австрии.

Выводы специалистов основаны на информации научных центров ERS в Северной Европе о респираторного здоровье населения с 2000 по 2010 год.

Команда оценила связь между долгосрочным воздействием твердых частиц, черного углерода, диоксида азота, озона и количества доступной зелени.

По словам ученых, при увеличении загрязнения воздуха и отсутствии зеленых зон шансы на госпитализацию из-за астмы, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других заболеваний органов дыхания повышаются примерно на 35-45%.

Исследователи также обнаружили, что каждые дополнительные 10 микрограммов загрязняющих частиц на кубометр воздуха увеличивают риск развития ХОБЛ у пациентов с астмой на 56%.

Ранее ученые впервые показали, как менялось загрязнение воздуха в мире с 1850 года.

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