Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили утечку воды с Марса из-за Солнца

SciAdv: Марс продолжает терять воду под действием солнечного излучения

close
NASA/JPL-Caltech/MSSS

Американские ученые из Бостонского университета выяснили, что Марс продолжает терять воду, которая улетучивается из атмосферы в космос. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Несмотря на сухую поверхность, Марс все еще обладает большими запасами воды в своих недрах. Согласно расчетам, глобальный эквивалентный слой (ГЭС) влаги на Красной планеты потенциально мог бы покрыть ее океаном глубиной от одного до двух километров.

Относительно небольшое количество водяного льда также заперто в мелкой вечной мерзлоте и в полярных шапках Марса. Во время марсианского лета этот лед может сублимироваться, выбрасывая водяной пар в атмосферу.

Большая часть водяного пара циркулирует от полюса к полюсу. Но часть воды оказывается в верхних слоях атмосферы, где солнечный ультрафиолетовый свет может фотодиссоциировать молекулы воды H2O, разбивая их на атомы.

Кислород в воде в итоге либо окисляет материалы на поверхности (придавая планете красный цвет), либо связывается с углеродом, образуя углекислый газ. Между тем, атомы водорода (или их более тяжелый изотопный аналог, дейтерий) способны улетать в космос и уноситься солнечным ветром.

Как показали наблюдения, таким образом Марс потерял достаточно воды, чтобы сформировать ГЭС глубиной от десятков до сотен метров.

В новом исследовании ученые выяснили, что утечка воды с Марса носит сезонный характер и зависит от близости к Солнцу.

Как показали наблюдения миссии NASA по исследованию эволюции атмосферы и летучих веществ на Марсе MAVEN, при максимальном сближении с Солнцем (перигелии) количество дейтерия и водорода в верхних слоях атмосферы становится примерно в пять и 20 раз выше, чем в афелии (максимальном удалении от звезды). Скорость утечки компонентов воды увеличивается в 10-100 раз при приближении к светилу.

В афелии потеря дейтерия настолько слаба, что ее сложно зарегистрировать с помощью существующих инструментов.

Ученые отметили, что годовой водный цикл Марса оказался гораздо динамичнее, чем считалось ранее.

Ранее исследователи обнаружили гигантский водный океан под поверхностью Марса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами