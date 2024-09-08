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Ученые выяснили, когда Антарктида последний раз была зеленой

Live Science: около 50 млн лет назад Антарктиду покрывали тайга и тундра

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Frontiers in Earth Science

Британские ученые из Кембриджского университета изучили изменения климата в Антарктиде за последние 50 млн лет. По их словам, в далеком прошлом климат полярного континента напоминал условия нынешних северных регионов Сибири или Канады с преобладанием хвойных лесов и тундр. Об этом сообщает портал Live Science.

Специалисты отметили, что 50 млн лет назад мир был примерно на 14°C теплее сегодняшних глобальных показателей, однако температуры неуклонно снижались в течение следующих 16 млн лет. Таким образом, примерно 34 млн лет назад началось формирование первого антарктического полярного щита.

Исследователи назвали два фактора, вызвавших похолодание — изменение концентрации углекислого газа в атмосфере и движение континентов.

На Антарктическом континенте, вероятно, произошло локальное похолодание из-за тектоники плит. Примерно в это же время Южная Америка и Антарктида окончательно разделились, открыв то, что сейчас называется проливом Дрейка.

«Это привело к тому, что мы называем циркумполярным течением — вода движется вокруг Антарктиды по кругу. Течение изолирует Антарктиду от остального мира и значительно затрудняет прохождение теплых воздушных масс через Южный океан, и, следовательно, делает Антарктиду холоднее», — объяснил палеоклиматолог Кембриджского университета Эрик Вольф.

Тектоника также напрямую влияет на уровень углекислого газа в воздухе. Выветривание горных пород и вулканическая активность служат частью углеродного цикла, смещая баланс газов в атмосфере.

Ученые допустили, что в будущем Антарктиду ждет новая фаза оттаивания. Маловероятно, что она будет вызвана только деятельностью человека, однако антропогенный фактор играет значимую роль в этих процессах.

Ранее исследователи впервые выяснили, какая часть Антарктиды покрыта зеленью в настоящее время.

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