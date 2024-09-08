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Открытие китайских ученых перевернуло представления о вулканах на Луне

Science: лунная вулканическая активность длилась в 16 раз дольше ранних оценок

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NASA

Группа ученых из Китайской академии наук выяснила, что период вулканической активности на Луне длился гораздо дольше предыдущих предположений. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Специалисты проанализировали 3000 крошечных стеклянных шариков, собранных на Луне китайским космическим аппаратом «Чанъэ-5» в 2020 году. Среди них команда нашла три особенные сферы. Их химический состав показал, что лунные вулканы оставались активными около 120 млн лет назад — во времена, когда по Земле бродили динозавры.

Стеклянные бусины могут образовываться на Луне, когда расплавленные капли остывают после извержения вулкана или падения метеорита.

Согласно предыдущим исследованиям, вулканическая активность на Луне должна была прекратиться 2 млрд лет назад.

По словам авторов открытия, их находка поможет понять, как долго малые планеты и луны могут оставаться вулканически активными.

Образцы «Чанъэ-5» стали первыми лунными камнями, доставленными на Землю со времен миссий СССР и США в 1970-х годах.

Ранее ученые выяснили, что лунные породы могут хранить частицы древнейшей атмосферы Земли возрастом более 4,3 млрд лет.

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