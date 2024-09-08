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Даже в молодости вейпинг сильно ухудшает здоровье, выяснили ученые

ERS: курение и вейпинг снижают физическую выносливость даже в молодости

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Pexels

Молодые вейперы справляются с тестами на физическую нагрузку хуже некурящих. Более того, результаты молодых вейперов и молодых курильщиков оказались похожи. Это опровергает идею о том, что вейпинг может быть более здоровой альтернативой курению. Результаты исследования представлены на конгрессе Европейского респираторного общества (ERS).

В исследовании приняли участие 60 человек в возрасте 20 лет, у всех из которых была нормальная функция легких по результатам спирометрического тестирования. 20 из них не курили и не использовали вейпы, 20 пользовались вейпами не менее двух лет, а 20 курили не менее двух лет.

Каждый участник прошел тест на велотренажере для проверки физических возможностей. Также пациенты сдали анализы крови и прошли ультразвуковое сканирование артерий.

В группе некурящих максимальный объем физической нагрузки составил 226 Вт, в группе вейперов — 186 Вт, в группе курильщиков — 182 Вт. Согласно анализам крови и ультразвуковому сканированию, как у вейперов, так и у курильщиков были признаки того, что их кровеносные сосуды работали хуже, чем у некурящих. Также у них была сильнее одышка и усталость ног и выше уровень молочной кислоты в крови — признака утомления мышц.

Предыдущие работы показали, что вейпинг связан с воспалением и повреждением легких, а также с опасными изменениями в кровеносных сосудах. Хотя в некоторых случаях вейпинг помогает отказаться от курения, все больше данных показывают, что долгосрочное использование вейпов может вредить здоровью.

Ранее девушку подключили к ИВЛ из-за болезни вейперов.

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