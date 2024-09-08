Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые сообщили о группе шимпанзе с традицией ношения травинки в анусе

N+1: у группы шимпанзе из Замбии появилась традиция носить травинку в анусе

close
N + 1; Edwin J. C. van Leeuwen et al. / bioRxiv, 2024

Ученые описали традиции ношения травинки в ухе и анусе в группе шимпанзе заповедника Чимфунши (Замбия). Копирование действий друг друга может укреплять социальные связи приматов, сообщает портал научных новостей N+1.

В 2010 году в заповеднике Чимфунши самка шимпанзе Джули начала ходить с травинкой в ухе. В течение трех лет эта мода распространилась на 8 из 12 шимпанзе группы. У особей из других групп такого поведения не наблюдалось. Два шимпанзе из этой группы носят травинку в ухе и сейчас.

В начале августа 2023 года самец Джума первым из своей группы вставил в ухо травинку. Постепенно к этому присоединились пять других шимпанзе группы, а также один из особей-мигрантов. Кроме того, в конце августа 2023 года Джума начал носить травинку в анусе. В тот же день еще один шимпанзе сделал то же самое, а через три дня это делали уже пять обезьян.

Ученые отметили, что в обоих случаях поведение шимпанзе представляло собой культурную традицию: одни особи группы обучались у других. Копирование поведения могло быть связано с желанием шимпанзе «соответствовать» сородичам и  служить укреплению социальных связей.

Ранее шимпанзе научились произносить отдельные слова человеческой речи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами