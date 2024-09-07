Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые сделали мышей прозрачными с помощью обычной пищевой добавки

Science: пищевой краситель тартразин позволил увидеть сосуды и органы мышей

close
Shutterstock

Американские ученые из Стэнфордского университета нашли способ сделать кожу прозрачной с помощью распространенного пищевого красителя. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда использовала концентрированный тартразин, с помощью которого продуктам питания и косметике придают желто-оранжевый оттенок. Поскольку вещество хорошо поглощает свет, при растворении в воде оно способно уравновесить показатели преломления света в живых тканях, сделав их на время полупрозрачными.

Сначала ученые добились частичной прозрачности от куска куриной грудки, а затем перешли к опытам на животных. Специалисты втирали раствор тартразина в кожу головы лабораторных мышей.

Когда состав впитался, исследователи смогли рассмотреть кровеносные сосуды на черепе грызунов с разрешением на уровне микрометра (0,0001 миллиметра). В другом тесте они нанесли тартразина на брюшную полость мыши. Через несколько минут авторы открытия сумели видеть такие органы как печень, кишечник и мочевой пузырь.

Мышей вернули в обычной состояние, промыв кожу водой. Весь попавший в организм краситель выводился с мочой в течение 48 часов после нанесения. По словам ученых, животные остались полностью здоровы, о чем свидетельствовали анализы крови.

Технологию пока не тестировали на людях. Человеческая кожа примерно в четыре раза толще мышиной, что затрудняет впитывание тартразина. Если метод окажется эффективным и безопасным, он сможет стать новым инструментом визуализации при заборе крови, удалении татуировок и даже ранней диагностике рака.

Ранее ученые создали препарат, защитивших мышей с деменцией от потери памяти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами