Ученые сделали мышей прозрачными с помощью обычной пищевой добавки

Американские ученые из Стэнфордского университета нашли способ сделать кожу прозрачной с помощью распространенного пищевого красителя. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Команда использовала концентрированный тартразин, с помощью которого продуктам питания и косметике придают желто-оранжевый оттенок. Поскольку вещество хорошо поглощает свет, при растворении в воде оно способно уравновесить показатели преломления света в живых тканях, сделав их на время полупрозрачными.

Сначала ученые добились частичной прозрачности от куска куриной грудки, а затем перешли к опытам на животных. Специалисты втирали раствор тартразина в кожу головы лабораторных мышей.

Когда состав впитался, исследователи смогли рассмотреть кровеносные сосуды на черепе грызунов с разрешением на уровне микрометра (0,0001 миллиметра). В другом тесте они нанесли тартразина на брюшную полость мыши. Через несколько минут авторы открытия сумели видеть такие органы как печень, кишечник и мочевой пузырь.

Мышей вернули в обычной состояние, промыв кожу водой. Весь попавший в организм краситель выводился с мочой в течение 48 часов после нанесения. По словам ученых, животные остались полностью здоровы, о чем свидетельствовали анализы крови.

Технологию пока не тестировали на людях. Человеческая кожа примерно в четыре раза толще мышиной, что затрудняет впитывание тартразина. Если метод окажется эффективным и безопасным, он сможет стать новым инструментом визуализации при заборе крови, удалении татуировок и даже ранней диагностике рака.

Ранее ученые создали препарат, защитивших мышей с деменцией от потери памяти.