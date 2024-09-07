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Ученые рассказали, о каких проблемах со здоровьем говорит громкий шум в голове

The Sun: громкий шум в голове может быть признаком редкого расстройства

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Shutterstock/FOTODOM

Пробуждение от громкого звука в голове может быть одним из шести признаков редкого и мало изученного расстройства под названием синдром «взрывающейся головы». Об этом исследователь Дэн Денис из Йоркского университета рассказал изданию The Sun.

Ученый отметил, что расстройство относится к группе нарушений сна, известных как парасомнии, и имеет схожесть с сонным параличом. Он пояснил, что низкое качество сна в целом, возможно, усугубляется такими факторами, как стресс и тревога, что является фактором риска для необычных переживаний во время сна.

Таким образом, люди, страдающие от синдрома «взрывающейся головы», могут в процессе засыпания «слышать» громкие звуки, например, звук закрывающейся двери или даже крики. Вторым признаком является ощущение взрыва внутри головы. Хотя это явление крайне редко сопровождается физической болью, оно, по мнению Дениса, может стать причиной стресса и ухудшения самочувствия человека.

Галлюцинации, учащенное сердцебиение и ощущение жара также могут указывать на синдром «взрывающейся головы». По мнению ученого, такая реакция организма естественным образом возникает в ответ на громкие звуки, хоть и нереальные.

Врач добавил, что дополнительным признаком расстройства являются мышечные сокращения. Исследование показало, что 68% людей с этим редким синдромом сталкиваются с таким явлением.

Ранее врач рассказал, как жара провоцирует головную боль.

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