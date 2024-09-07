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Галактики Млечный Путь и Андромеда уже начали сталкиваться, выяснили ученые

NatAstro: края галактик Млечный Путь и Андромеда могли соприкоснуться

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KPNO/NOIRLab/AURA/NSF/E. Slawik/D. de Martin/M. Zamani

Австралийские ученые из Технологического университета Суинберн вместе с коллегами из США обнаружили, что прогнозируемое столкновение нашей галактики Млечный Путь с соседней галактикой Андромедой уже началось в некотором виде. Однако пока речь идет лишь о контактах окологалактических сред (CGM) этих двух космических структур. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

Выводы астрономов основны на данных высокочувствительного сканера Keck Cosmic Web Imager, который сделал несколько снимков небольшой спиральной галактики IRAS08.

Команда получила информацию об участке пространства масштабом около 90 тыс. световых лет и смогла проанализировать характерные изменения состава среды. Они обнаружили повсеместное присутствие водорода и кислорода.

Используя спектральные данные рассеяния изображений, исследователи составили карту изменений плотности ионизации газа в масштабе нескольких тысяч световых лет, выявив постепенно затухающую зону окологалактической среды IRAS08.

По словам ученых, если применить полученные данные к Млечному Пути и Андромеде, то с высокой вероятностью получится, что их окологалактические среды уже перекрывают друг друга и взаимодействуют. Однако это происходит на расстоянии около 270 млн световых лет.

Ранее астрономы выяснили, что шансы на полноценное столкновение Млечного Пути с Андромедой через миллиарды лет составляют 50 на 50.

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