Тренировки мозга сохраняют память и мышление при высоком риске деменции

Серия простых когнитивных тренировок, — два часа в неделю в течение восьми недель, — может улучшить память и мышление у людей с повышенным риском болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring (DADM).

В эксперименте приняли участие 145 пожилых людей с легкими когнитивными нарушениями, которые часто перерастают в деменцию. Половина прошла программу когнитивных тренировок Memo+, которые включали запоминание имен людей, действий или предметов. Задачи также требовали концентрации внимания. Участники второй группы жили как обычно.

Польза когнитивных тренировок для памяти и мышления была заметна через шесть месяцев и оставалась выраженной через пять лет. Во второй группе произошло ухудшение когнитивных способностей.

«Несколько лет назад мы показали, что раннее вмешательство может улучшить когнитивную функцию у людей с риском болезни Альцгеймера. Мы также наблюдали изменения в мозге, показывающие, что эти люди компенсировали потерю своей памяти с помощью ума», — объяснили ученые.

Когнитивные тренировки не требуют лекарств, не приводят к серьезным побочным эффектам, не стоят больших денег. Кроме того, для видимой пользы достаточно нескольких занятий. Все это делает вмешательство многообещающим способом профилактики деменции.

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