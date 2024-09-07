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Облучение ультразвуком может смягчить хроническую боль, выяснили ученые

Blood: ультразвуковая стимуляция мозга без разрезов может смягчить боль

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Depositphotos

Воздействие на мозг низкоинтенсивным сфокусированным ультразвуком смягчило боль у лабораторных мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

Ученые разработали ультразвуковую технологию стимуляции определенных нервных цепей в мозге с точностью до долей миллиметра. Ее протестировали на 130 животных, исследование заняло более пяти лет. Метод не требует разрезов или проколов.

«Мы впервые показали в серии строгих доклинических исследований, что точная сфокусированная ультразвуковая нейромодуляция в нескольких целях мозга может значительно изменить связанное с болью поведение», — отметили ученые.

Авторы работы планируют в ближайшее время провести клиническое испытание на людях. Если эффективность технологии подтвердится, она может стать альтернативой обезболивающим препаратам. От хронической боли страдают около 1,5 млрд людей, а медикаменты имеют много побочных эффектов. В случае опиоидов, например, есть риск развития зависимости и передозировки.

Ранее ученые доказали, что медитация осознанности облегчает боль.

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