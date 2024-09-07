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Ученые раскрыли тайну гигантской крепости в Казахстане

Arkeonews: гигантскую крепость в Казахстане могли построить древние добытчики золота

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Arkeonews

Мегалитическое сооружение, найденное в Казахстане, вероятно, было местом поклонения золотодобытчиков в бронзовом веке (во 2-м тысячелетии до нашей эры). О находке сообщает Arkeonews.

Сооружение «Таскамал» (с казахского языка «Каменная крепость») состоит из массивной гранитной стены, нескольких платформ и мостов между ними.

В новом исследовании ученые проанализировали отдельные компоненты комплекса. Датирование показало, что он был построен в конце бронзового века, во втором тысячелетии до нашей эры. Вероятно, что каменные строения могли использоваться местными сообществами, которые специализировались на добыче золота. Об этом свидетельствует множество золотых приисков рядом с Таскамалом.

Если эта гипотеза подтвердится, она прольет свет на сложные отношения между экономической, ритуальной и социальной практикой в обществах бронзового века в Центральной Азии. Однако исследователи подчеркивают необходимость уточнить даты строительства комплекса с помощью геохимических анализов.

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