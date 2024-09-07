Врач не рекомендовала использовать мирамистин как интимный антисептик

Использование мирамистина и других наружных антисептиков после полового акта не защитит от половых инфекций и может повысить риск заражения. Об этом «Газете.Ru» рассказала гинеколог клиники DocMed ЭКО Ирина Кожарина.

«Наружных антисептиков нет в клинических рекомендациях по профилактике инфекций, передающихся половым путем (ИППП). Во-первых, смыть патогены не получится, так как они не просто сидят на слизистых. Например, гонококк прочно фиксируется на клетках специальными выростами (пилями) и протеинами. Последние даже могут вызывать невосприимчивость гонококка к антибактериальным препаратам. Во-вторых, антисептики уничтожают полезные бактерии половых органов, делая слизистую более восприимчивой к воздействию инфекций», — объяснила Кожарина.

Барьерные методы защиты включают мужской презерватив, латексные салфетки для орального секса. Салфетку можно сделать из презерватива: для этого нужно его полностью развернуть, обрезать с двух сторон и сделать надрез по всей длине. Существуют женские презервативы: они состоят из кольца, которое фиксируется снаружи влагалища или за шейку матки и оболочки, которая выстилают стенки влагалища.

Защититься от ВПЧ и гепатита В можно с помощью вакцинации. Также существует постконтактная профилактика ВИЧ: ее нужно начать в первые 72 часа после возможного заражения или раньше. Лучше всего сдать анализ на инфекции перед первым половым актом с партнером.

«Очень часто половые инфекции протекают бессимптомно, и подтвердить их наличие можно только с помощью анализа крови на ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С. Также отделяемое влагалища или мочу у мужчин используют для ПЦР на Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium. Скрининг других патологий рутинно не рекомендуется», – отметила врач.

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