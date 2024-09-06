Ученые выявили новые биомаркеры крови, указывающие на пародонтит

Ученые из Университета Умео в Швеции установили, что тяжелый пародонтит связан со значительно сниженным уровнем белков EGF и OLR-1 в крови. Результаты исследования опубликованы в Journal of Dental Research (JDR).

Исследование основано на данных о состоянии здоровья тысячи шведов, наблюдавшихся в государственных стоматологических клиниках в уездах Вестерботтен и Евлеборг в период с 2007 по 2019 год. Ученые оценили состояние полостей рта участников и взяли у них анализы крови для обнаружения в ней изменений, связанных с пародонтитом. Это воспалительное заболевание десен, при котором происходит атрофия тканей, в том числе и костной, удерживающей зуб в его лунке.

Оказалось, что у страдающих пародонтитом испытуемых наблюдалось снижение уровней двух белков. Первый, EGF (эпидермального фактора роста), имеет решающее значение для заживления ран. Второй белок, OLR-1 (окисленный липопротеин низкой плотности 1), оказывает влияние как на здоровье десен, так и на состояние сердца и сосудов.

По словам исследователей, обнаружение биологических маркеров пародонтита и проведение генетических исследований может помочь идентифицировать лиц с высоким риском развития этого заболевания и разработать индивидуальные методы лечения.

Ранее ученые выяснили, что по жевательным мышцам и зубам можно предсказать риск инфаркта.