Ученые выяснили, какой макияж используют женщины с психопатией

Женщины-психопатки используют минимум косметики и редко используют разный макияж в различных социальных контекстах. Это показало исследование, опубликованное в журнале Archives of Sexual Behaviour (ASB).

Такую особенность выявили исследователи из Университета Сан-Паулу в Бразилии. Они пригласили к участию 1410 женщин и попросили их пройти психологический тест на оценку «Большой пятерки» личностных качеств. К ним относится невротизм (непостоянство и замкнутость), экстраверсия (общительность и напористость), открытость новому опыту (интеллект и открытость), добросовестность (трудолюбие и упорядоченность) и доброжелательность.

Также ученые оценили, в какой степени испытуемым присущи черты «Темной триады» — макиавеллизм, нарциссизм и психопатия. Макиавеллисты крайне расчетливы в поисках собственной выгоды и склонны к межличностным манипуляциям, обману, жестокости и импульсивности. Нарциссизм характеризуется грандиозностью, гордыней, самовлюбленностью и отсутствием эмпатии, а психопатия — асоциальным поведением, импульсивностью, эгоизмом, бессердечностью и беспощадностью.

На втором этапе исследования женщин спросили, как часто они наносят макияж, какие продукты при этом используют и как красятся в различных социальных ситуациях. Оказалось, что женщины, регулярно пользовались большим количеством косметики, чаще получали высокий балл по шкале нарциссизма. Психопатки, в свою очередь, реже адаптировали макияж под разные события и в принципе использовали минимум косметики.

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