Врач рассказала, как не допустить разрыва холестериновой бляшки

Главное в профилактике инфаркта — борьба с атеросклеротическими бляшками. Но если они уже образовались, не все потеряно: препараты статины помогают предотвратить их разрыв. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина.

«При инфаркте миокарда происходит потеря мышечной ткани сердца из-за прекращения кровотока. Чаще всего инфаркт вызывает разрыв атеросклеротической бляшки в артериях сердца и образование на месте разрыва сгустка крови – тромба. Тромб закрывает просвет сосуда, и кровоснабжение мышц прекращается. При этом инфаркт может вызвать и небольшая бляшка. Важнее не размер, а другой параметр — ее склонность к разрыву. Нестабильные бляшки чаще мягкие, рыхлые, с неплотной и склонной к разрыву оболочкой. Сделать бляшку стабильнее могут препараты статины», — рассказала врач.

Статины также снижают уровень холестерина в крови, поэтому их применяют для профилактики образования новых бляшек. По мере старения атеросклеротические бляшки все равно будут образовываться. Но профилактика инфаркта поможет отодвинуть его наступление на более поздний возраст.

«Для своевременного выявления атеросклеротических бляшек следует проходить ежегодное диспансерное обследование. Также важно нормализовать уровни холестерина, сахара и артериального давления, отказаться от курения и алкоголя, поддерживать нормальный вес и уровень физической активности, бороться со стрессом. Конечно, есть факторы, на которые человек повлиять не в силах: возраст, мужской пол, наследственность. Но даже с их учетом вклад факторов образа жизни в риск инфаркта составляет более 50%», — объяснила Саламатина.

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