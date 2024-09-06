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Названы самые эффективные тренировки для мужчин и женщин с диабетом

АJС: женщинам и мужчинам с диабетом нужно тренироваться по-разному

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Pexels

Ученые из Федерального университета установили, что мужчинам с диабетом первого типа подходят как непрерывные, так и интервальные тренировки, в то время как женщинам с этим заболеванием больше подходит первый вариант занятий. Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Cardiology (АJС).

В исследовании участвовали 19 мужчин и женщин с диабетом первого типа. На первом этапе ученые измерили уровень сахара в крови испытуемых и предложили им выполнить 30-минутную аэробную тренировку средней интенсивности на беговой дорожке.

После этого добровольцы приступили к интервальной тренировке. Она предполагала чередование одноминутных интервалов бега с интенсивностью 40% и 60% от расчетного максимального потребления кислорода (VO2max). Максимальное потребление кислорода помогает оценить, сколько энергии человек затрачивает во время занятий. Непрерывные упражнения выполнялись с интенсивностью 50% от VO2max.

Исследователи измеряли частоту сердечных сокращений, артериальное давление и уровень глюкозы в крови до, сразу после и через 20 минут после каждой сессии. Результаты показали, что у мужчин наблюдалось значительное снижение уровня глюкозы в крови как после непрерывных аэробных тренировок, так и после интервальных. Одновременно с этим, у женщин концентрация сахара заметно сокращалась только после непрерывных физических упражнений.

Ученые отметили, что длительные занятия средней интенсивности больше подходят людям с высоким исходным уровнем сахара в крови. При более низких значениях тренировки такого типа могут привести к гипогликемии и ухудшению самочувствия.

Ранее было названо растение, снижающее уровень сахара в крови у диабетиков.

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