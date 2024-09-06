Наличие братьев и сестер повышает риск раннего рака, выяснили ученые

Люди с двумя или более старшими братьями и сестрами на 50% чаще сталкиваются с ранним раком толстой кишки. К таким выводам пришли ученые из Нью-Йорка. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

В исследовании приняли участие около 500 тысяч взрослых американцев. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и исключили влияние других известных факторов риска рака, таких как семейный анамнез, избыточная масса тела и курение. Оказалось, что среди людей с двумя и более старшими братьями и сестрами ранний колоректальный рак диагностировали на 50% чаще по сравнению с участниками, которые были единственными детьми в семье.

Ученые предположили, что младшие братья и сестры чаще заражаются различными детским заболеваниям от старших. Передаваться от ребенка к ребенку могут и патогенные бактерии, нарушающие состав кишечной микрофлоры и потенциально провоцирующие рак. Увеличение частоты детских инфекций также повышает вероятность назначения антибиотиков. Некоторые исследования показали, что такие препараты могут стать косвенной причиной колоректального рака.

Ранее ученые установили, как опухоли поддерживают свою жизнедеятельность.