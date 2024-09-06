Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Наличие братьев и сестер повышает риск раннего рака, выяснили ученые

CGH: люди с братьями и сестрами чаще сталкиваются с ранним раком толстой кишки

close
Freepik

Люди с двумя или более старшими братьями и сестрами на 50% чаще сталкиваются с ранним раком толстой кишки. К таким выводам пришли ученые из Нью-Йорка. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Gastroenterology and Hepatology (CGH).

В исследовании приняли участие около 500 тысяч взрослых американцев. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых и исключили влияние других известных факторов риска рака, таких как семейный анамнез, избыточная масса тела и курение. Оказалось, что среди людей с двумя и более старшими братьями и сестрами ранний колоректальный рак диагностировали на 50% чаще по сравнению с участниками, которые были единственными детьми в семье.

Ученые предположили, что младшие братья и сестры чаще заражаются различными детским заболеваниям от старших. Передаваться от ребенка к ребенку могут и патогенные бактерии, нарушающие состав кишечной микрофлоры и потенциально провоцирующие рак. Увеличение частоты детских инфекций также повышает вероятность назначения антибиотиков. Некоторые исследования показали, что такие препараты могут стать косвенной причиной колоректального рака.

Ранее ученые установили, как опухоли поддерживают свою жизнедеятельность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами