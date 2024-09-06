Найдена связь между перхотью и раком молочной железы

Ученые из Университета Хэбэй (Китай) в составе научного коллектива установили, что вызывающие перхоть дрожжевые грибы Malassezia globosa могут ускорять рост раковых опухолей молочной железы у мышей. Результаты опубликованы в журнале mBio.

Грибы рода Malassezia (Малассезия) – условно-патогенные обитатели микрофлоры кожи человека и животных. Они могут вызывать кожные заболевания, такие как перхоть, в случае снижения общего иммунитета и изменения физиологических свойств сальных желез.

Чтобы выявить дополнительные патогенные свойства грибков Malassezia globosa, ученые ввели их в опухоли группы мышей с раком молочной железы. Результаты показали, что при грибковой колонизации скорость разрастания опухолей повышалась.

По словам исследователей, в некоторых случаях эти грибы могут проникать в богатую жиром ткань молочной железы сами по себе, провоцируя развитие рака. Тем не менее, механизмы, лежащие в основе такого опасного воздействия, остаются неясными. Ученые предположили, что в результате активности Malassezia globosa образуются вредные побочные продукты, повреждающие клетки или ослабляющие защиту организма от рака.

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