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Назван необычный способ укрепления здоровья в пожилом возрасте

JТR: путешествия могут защищать от возрастных заболеваний

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Freepik.com

Ученые из Университета Эдит Коуэн (ECU) установили, что путешествия могут облегчить хронический стресс и снизить риск развития возрастных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Journal of Travel Research (JТR).

По словам ученых, путешествия не только способствуют «замедлению» хода времени, но и помогают снизить уровень стресса. Кроме того, в связи со сменой окружающей среды у туриста меняется метаболическая активность организма и укрепляется иммунная система. Активные способы путешествовать (пешие походы, скалолазание, пешая ходьба и езда на велосипеде) поддерживают физическую форму и повышают эффективность так называемой «противоизносной системы» организма — его способности эффективно восстанавливать органы и ткани.

Как отметили исследователи, туризм особенно полезен для пожилых людей, подверженных возрастным заболеваниям. Физическая активность помогает улучшить кровообращение, а также укрепить кости, мышцы и суставы.

Нормализовать психоэмоциональное состояние может и пассивный отдых, ориентированный на более спокойную и менее напряженную программу тура. По мнению ученых, этот вид отдыха также поддерживает органы и ткани в состоянии низкой энтропии, то есть предотвращает их износ.

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