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Названо натуральное средство для борьбы с простудой

ERS: капли для носа на основе соленой воды сокращают длительность простуды

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Depositphotos

Капли для носа из гипертонического раствора соли могут сократить простуду у детей на два дня, а также защитить от заражения других членов семьи. Об этом сообщает Европейское респираторное общество (ERS).

У детей может быть до 10–12 инфекций верхних дыхательных путей в год. Такие препараты, как парацетамол и ибупрофен могут облегчить симптомы простуды, но не ускорить выздоровление. Ведущий автор исследования Сандип Рамалингам отметил, что растворы соленой воды часто используются в Южной Азии для промывания носа и полоскания горла для лечения простуды.

Чтобы проверить эффективность этого подхода, ученые набрали 407 детей в возрасте до шести лет. Во время простуды одна половина получала капли с концентрацией соли 2,6%, а вторая — обычное лечение. Родителей первой группы проинструктировали закапывать соленую воду минимум четыре раза в день по три капли в ноздрю.

В группе каплей для носа дети болели в среднем шесть дней, а в группе обычного лечения — восемь. Первым также требовалось меньше лекарств во время болезни. Кроме того, в этой группе другие члены семьи заболели в 46% случаев, а в группе обычного лечения — 61%.

Ученые предположили, что эффект соли связан с тем, что хлорид-ионы из соли могут использоваться клетками слизистой носа и трахеи для выработки хлорноватистой кислоты для защиты от вирусной инфекции.
Команда надеется продолжить изучение влияния капель в нос с соленой водой на хрипы во время простуды после того, как первоначальные результаты этого исследования показали, что у детей, которым были назначены капли, было значительно меньше эпизодов хрипов (5% против 19%).

Ранее ученые нашли антитело, защищающее от всех видов возбудителя COVID-19.

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