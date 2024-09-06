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Ученые выяснили, какое освещение связано с высоким риском деменции

Frontiers: яркое освещение по ночам связано с деменцией сильнее алкоголизма

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Depositphotos

Чрезмерное световое загрязнение может повышать риск болезни Альцгеймера, особенно у молодых людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Neuroscience.

Ученые проанализировали карты светового загрязнения 48 штатов Америки и данные пациентов из этих регионов. Они разделили участников на пять групп, от самой низкой до самой высокой ночной освещенности.

Для людей в возрасте 65 лет и старше распространенность болезни Альцгеймера была сильнее связана с ночным световым загрязнением, чем с некоторыми другими факторами риска: злоупотреблением алкоголем, хронической болезнью почек, депрессией и ожирением. Диабет, гипертония и перенесенный инсульт сильнее влияли на риск болезни Альцгеймера, чем световое загрязнение.

Однако для людей в возрасте до 65 лет интенсивность ночного освещения была связана с риском болезни Альцгеймера сильнее, чем любой другой фактор риска, изученный в исследовании. Это может означать, что молодые люди могут быть особенно чувствительны к воздействию света ночью, отметили ученые.

Чтобы лучше понять результаты работы, понадобится больше исследований. Однако уже сейчас людям, особенно с факторами риска деменции, может быть полезно использовать маски для сна и плотные шторы.

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