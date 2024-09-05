Ученые назвали три лучшие стратегии отказа от курения

Ученые из Массачусетского университета выявили три наилучшие стратегии отказа от курения. Они предполагают прием препарата Варениклина, растительного соединения цитизина и использование электронных сигарет с никотином. Результаты исследования опубликованы в журнале Addiction.

Для оценки эффективности различных методов избавления от никотиновой зависимости ученые проанализировали 14 крупных научных обзоров, проведенных международной исследовательской организацией Кокрейн. Было установлено, что замена традиционных сигарет электронными (с никотином) помогает избавиться от тяги к первым. Другие средства никотинзаместительной терапии (пластыри, спреи, жевательные резинки) по эффективности воздействия уступали вейпам.

Ученые также выяснили, что бросить курить помогает прием Варениклина. Это отпускаемый по рецепту препарат, созданный компанией Pfizer. Он высвобождает дофамин в центре вознаграждения мозга, тем самым уменьшая тягу к никотину.

Для облегчения отказа от курения также используется соединение на растительной основе под названием Цитизин. При близком сходстве с механизмом действия никотина цитизин обладает гораздо более низкой токсичностью и большим терапевтическим индексом.

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