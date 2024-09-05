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Ученые предложили использовать рыбьи потроха для изготовления косметики

ACS: особые молекулы в кишечниках рыб могут избавлять от морщин

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Ученые из Университета Сонгюнгван в Южной Корее нашли в кишечниках рыб молекулы, которые могут использоваться для создания косметических средств против морщин и для осветления кожи. Результаты исследования опубликованы в журнале ACS (American Chemical Society) Omega.

Исследователи сосредоточились на изучении свойств молекул, созданных бактериями, которые обитают в кишечниках красного пагра и дальневосточного морского карася. Эти виды рыб населяют западную часть Тихого океана.

Всего команда выделила 22 молекулы, которые производят кишечные бактерии красного пагра Pagrus major и дальневосточного морского карася Acanthopagrus schlegelii. Затем они проверили, могут ли эти соединения замедлять работу ферментов тирозиназы и коллагеназы в выращенных в лаборатории клетках мышей.

Ученые объяснили, что тирозиназа участвует в производстве пигмента меланина, который отвечает за цвет кожи и иногда вызывает гиперпигментацию — появление темных пятен. Коллагеназа расщепляет коллаген — белок, придающий коже упругость. Результаты показали, что три молекулы, полученные из кишечника красного пагра, эффективнее всего снижали активность обоих ферментов, не повреждая клетки кожи. По мнению исследователей, эти молекулы выступают перспективными ингредиентами для изготовления осветляющей косметики и антивозрастных средств.

Ранее врач назвала три частые ошибки в уходе за кожей.

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