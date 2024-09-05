Ученые развеяли миф о старении мозга

Пожилые люди запоминают музыку не хуже молодых, но некоторые части их мозга вынуждены работать усерднее, чтобы компенсировать ухудшение работы других. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature Communications Biology.

В эксперименте 76 добровольцев прошли сканирование мозга во время прослушивания композиций Иоганна Баха. Когда они прослушали мелодию во второй раз, у пожилых по сравнению с молодыми были активнее зоны мозга, отвечающие за органы чувств. Области, связанные с памятью, напротив, были менее активны. При этом в целом пожилые запоминали мелодию не хуже молодых.

«Это говорит о том, что сенсорные области мозга у пожилых работают усерднее, чтобы компенсировать уменьшенный ответ от областей, обычно вовлеченных в формирование памяти», — объяснили ученые.

Исследование подчеркивает, что старение — это не просто ухудшение работы мозга. Орган может адаптироваться к снижению эффективности одних зон, заставив усерднее работать другие.

В долгосрочной перспективе работа поможет лучше понять изменения при деменции. Ученые планируют включить людей с легкими нарушениями памяти в новый этап исследования.

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