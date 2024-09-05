Ученые нашли новый способ отсрочить старение

Ученые из Имперского колледжа Лондона в составе научного коллектива обнаружили, что блокирование выработки белка S6K1 в организме мышей способствует долголетию и защищает от возрастных заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Aging.

Ученым давно известно, что S6K1 — это белок, который играет роль в регуляции старения и возрастных заболеваний. Чтобы выяснить, как снижение его уровня в организме повлияет на здоровье и продолжительность жизни мышей, исследователи удалили одноименный ген у пожилых подопытных грызунов.

Отмечается, что ген S6K1 экспрессируется в печени. Он участвует в работе сигнального пути под названием mTOR, который регулирует рост клеток и метаболизм в ответ на поступление питательных веществ и воздействие стресса. Результаты исследования показали, что блокировка S6K1 замедляла клеточное старение грызунов, устраняя избыток воспалительных белков.

Ученые объяснили, что многие сенесцентные (старые) клетки организма приобретают воспалительный, ассоциированный со старением секреторный фенотип (SASP). Это приводит к развитию возрастных заболеваний, уменьшению количества жира в организме, снижению прочности костей и повышению уровня сахара в крови.

Авторы научной работы отметили, что воздействие на S6K1 может стать ключевой мишенью для разработки новых методов лечения возрастных заболеваний. Тем не менее, для адаптации такой экспериментальной терапии к организму человека нужны дополнительные исследования.

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