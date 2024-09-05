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Врачи рассказали, как правильно подобрать диету для похудения

The Conversation: для похудения лучше выбирать диету, которую легко соблюдать

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Эффективная диета для похудения должна быть реалистичной и не предполагать отказа от любимых блюд. Об этом изданию The Conversation рассказали диетологи из Университета Вуллонгонга (Австралия).

По словам экспертов, стремящиеся похудеть люди чаще «срываются» с диет, которые требуют слишком больших усилий для соблюдения. Трудности, сопровождающие такие диеты, связаны не только с контролем аппетита, но и с финансовой или географической недоступностью продуктов, негативным влиянием на социальную активность и психическое здоровье.

Диетологи объяснили, что самым эффективным для похудения будет тип питания, которому легко следовать. Здоровая и безопасная диета должна быть реалистичной, то есть не предполагать финансовых затрат, употребления редких продуктов, отказа от любимых блюд и совместного похода в кафе и рестораны с друзьями и близкими.

Специалисты Университета Вуллонгонга также советуют людям обращать внимание на научные доказательства эффективности и безопасности выбранной диеты. Их можно получить, просматривая качественные исследования. При этом важно отбирать научные работы, в которых психологические и физиологические характеристики добровольцев сходны с таковыми у желающего похудеть.

Ранее было названо «золотое правило» похудения на интервальном голодании.

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