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Мобильные телефоны связали с повышенным риском болезней сердца

CJC: один звонок в неделю по мобильному телефону связан с риском болезней сердца

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Shutterstock

Регулярное использование мобильного телефона может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в Canadian Journal of Cardiology (CJC).

Ученые проанализировали данные 444 тысяч британцев, которые самостоятельно сообщили о частоте использования ими мобильных телефонов в период с 2006 по 2010 год. За ними наблюдали в течение примерно 12 лет. Регулярное использование мобильных телефонов (хотя бы один звонок в неделю) было связано с повышенным сердечно-сосудистым риском, особенно у курильщиков и людей с диабетом.

«Плохой режим сна и плохое психическое здоровье могут неблагоприятно влиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний из-за нарушения циркадных ритмов, эндокринных и метаболических нарушений и усиления воспаления», — отметили ученые.

Также авторы работы считают, что частое воздействие радиочастотного электромагнитного излучения мобильных телефонов может привести к воспалению — фактору риска многих заболеваний.

В редакционной статье к исследованию не принимавшие участия в работе ученые отметили, что набор участников пришелся на период до широкого распространения современных смартфонов. Телефоны теперь чаще используются не для звонков, а для обмена текстовыми сообщениями и развлечения. Поэтому подтвердить актуальность результатов исследования должны новые работы.

Ранее ученые не обнаружили связи между раком мозга и длительным использованием мобильных телефонов.

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