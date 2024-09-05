Мобильные телефоны связали с повышенным риском болезней сердца

Регулярное использование мобильного телефона может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Это показало исследование, опубликованное в Canadian Journal of Cardiology (CJC).

Ученые проанализировали данные 444 тысяч британцев, которые самостоятельно сообщили о частоте использования ими мобильных телефонов в период с 2006 по 2010 год. За ними наблюдали в течение примерно 12 лет. Регулярное использование мобильных телефонов (хотя бы один звонок в неделю) было связано с повышенным сердечно-сосудистым риском, особенно у курильщиков и людей с диабетом.

«Плохой режим сна и плохое психическое здоровье могут неблагоприятно влиять на развитие сердечно-сосудистых заболеваний из-за нарушения циркадных ритмов, эндокринных и метаболических нарушений и усиления воспаления», — отметили ученые.

Также авторы работы считают, что частое воздействие радиочастотного электромагнитного излучения мобильных телефонов может привести к воспалению — фактору риска многих заболеваний.

В редакционной статье к исследованию не принимавшие участия в работе ученые отметили, что набор участников пришелся на период до широкого распространения современных смартфонов. Телефоны теперь чаще используются не для звонков, а для обмена текстовыми сообщениями и развлечения. Поэтому подтвердить актуальность результатов исследования должны новые работы.

Ранее ученые не обнаружили связи между раком мозга и длительным использованием мобильных телефонов.