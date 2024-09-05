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Врач рассказала, с чем может быть связано ощущение распирания в животе

Врач Лаврова: избыточный рост бактерий вызывает чувство переполненности живота

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Чувство распирания в животе после завтрака может быть связано со вздутием живота из-за избытка бактерий в тонком кишечнике. Также это состояние проявляется нарушениями стула, тошнотой, болью, а иногда — неприятным запахом изо рта из-за подъема кишечных газов. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог клиники DocDeti Любовь Лаврова.

«При синдроме избыточного бактериального роста (СИБР) в тонкой кишке самая частая жалоба пациентов – вздутие живота из-за образования газов в кишечнике. Это ощущается как распирание в животе, его увеличение, чувство препятствия. Обычно эта жалоба возникает после еды, особенно после завтрака. Дискомфорт может быть замечен, когда нужно выходить на работу и нагнуться, чтобы обуться», — пояснила Лаврова.

Обычно ощущение растяжения сосредоточено в местах изгибов кишечника, — слева и справа под ребрами. Эту боль пациенты часто принимают за панкреатит или проблемы с печенью. На самом деле проблема в растяжении кишечника из-за скопления газов.

«Многие люди с СИБР жалуются на частый жидкий стул со зловонным запахом, изменение цвета кала, наличие в нем непереваренных кусочков пищи. Возможен гастроколитический рефлекс: необходимость дефекации после каждого приема пищи. Реже возникают запоры: растянутый из-за избытка газа метана кишечник хуже сокращается. Также возможны тошнота и постоянные монотонные боли в животе, изжога, отрыжка, горький привкус во рту, неприятный запах изо рта за счет подъема газообразного содержимого кишечника», — добавила гастроэнтеролог.

СИБР приводит к нарушению переваривания пищи, а иногда и к ухудшению всасывания веществ в кишечнике. Поэтому нельзя оставлять его без лечения.

«Золотой стандарт диагностики СИБР на данный момент – это водородно-метановый дыхательный тест с нагрузкой лактулозой (дышим в пакеты в лаборатории в течение 120 минут). Тактика лечения СИБР в тонкой кишке строится в четырех направлениях: уменьшение количества бактерий с помощью антибиотиков (кишечных антисептиков), поиск связанных с СИБР состояний и их устранение или вывод в ремиссию, симптоматическая терапия (спазмолитики, ветрогонные, противодиарейные или слабительные препараты, нейромодуляторы), соблюдение Low-Fodmap диеты (ограничивающей пищу, вызывающую газообразование в кишечнике) и исключение продуктов индивидуальной непереносимости», — рассказала врач.

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