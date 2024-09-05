Ученые нашли в Японии предка знаменитого динозавра трицератопса

Международная группа палеонтологов открыла новый вид динозавров, чьи окаменелости нашли недалеко от города Тамбасасаяма в японской префектуре Хего. Находке дали научное имя Sasayamagnomus saegusai. Исследование опубликовано в научном журнале Papers in Palaeontology (PIP).

Как показал анализ окаменелостей, ранее неизвестный древний ящер относился к цератопсам — травоядным динозаврам, известным большими рогами и костяными оборками на голове. Наиболее знаменитым из всех цератопсов считается трицератопс, живший во времена мелового периода около 68 млн лет назад.

По словам археологов, Sasayamagnomus saegusai относился к примитивным цератопсам и отличался малыми размерами. Его длина тела составляла всего 80 сантиметров, а вес доходил до 10 килограммов. Для сравнения, взрослый трицератопс весил 12 тонн при длине до девяти метров.

Ученые отметили, что японский цератопс значительно древнее своих массивных собратьев. По мнению специалистов, находка говорит о возможной миграции этой группы из Азии в Северную Америку около 110 млн лет назад в середине мелового периода.

В это время восточная часть Евразийского континента и Северная Америка были соединены Беринговым мостом, что позволяло животным путешествовать между материками. Кроме того, экстремальное глобальное потепление привело к появлению обширных лесов в Арктике, что способствовало трансконтинентальному распространению цератопсов.

Ранее ученые нашли новый вид динозавров с длинной шеей на юге Испании.