Ученые нашли новый фактор риска деменции

Высокий уровень кадмия в организме из-за курения может увеличить риск нарушений мышления и памяти. Это показало исследование, опубликованное в журнале Neurology.

Ученые проанализировали данные двух тысяч человек без проблем с мышлением или памятью, средний возраст которых составил 64 года. Уровень кадмия в моче был проверен в начале исследования. Участники проходили тесты на мышление и память каждый год и находились под наблюдением в среднем 10 лет.

За это время у 195 человек развились когнитивные нарушения. Когда исследователи проанализировали данные всей группы в целом, они не обнаружили связи между уровнем кадмия и ухудшением работы мозга. Но когда они рассмотрели чернокожих и белых участников по отдельности, обнаружилось, что у белых людей с высоким уровнем кадмия когнитивные нарушения наблюдались в два раза чаще. В общей сложности проблемы с мышлением и памятью появились у 9,2% людей с высоким уровнем кадмия и у 6,7% людей с низким уровнем.

При этом исследователи учли другие факторы риска ухудшения памяти и мышления: малоподвижный образ жизни, злоупотребление алкоголем и низкий уровень образования.

Одним из возможных объяснений разницы между белыми и чернокожими людьми может быть курение сигарет. Ученые выяснили, что у белых людей с самым высоким уровнем кадмия индекс курения был более чем в два раза выше, чем у чернокожих с самым высоким уровнем кадмия.

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