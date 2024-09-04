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Врачи перечислили скрытые признаки инсульта

Daily Mail: двоение в одном глазу может сигнализировать об инсульте

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Сильное головокружение, затрудненное глотание и ухудшение зрительной способности одного глаза могут быть признаками инсульта. Об этом изданию Daily Mail рассказали невролог Мартин Деннис из Эдинбургского университета и профессор Мартин Джеймс, эксперт в области изучения инсульта в Королевском фонде Девона и Эксетера.

О надвигающемся инсульте могут свидетельствовать широко известные признаки — сильная слабость и онемение в конечностях, боли в груди, одышка, головокружение и изменение мимики. Однако такие симптомы проявляются не у всех людей. По словам доктора Денниса, инсульт может вызвать ухудшение зрения, а также двоение в одном или обоих глазах.

Если проблемы со зрением возникают внезапно и не исчезают в течение суток — это может быть признаком нарушения кровообращения. Дело в том, что иногда одновременно с кровоизлиянием в мозг (инсультом) происходит кровоизлияние внутрь глаза.

Другим неочевидным признаком инсульта выступает внезапное сильное головокружение. По словам Денниса, его не стоит игнорировать в том случае, когда оно сопровождается двоением в глазах, слабостью или онемением конечностей. Головокружение и потеря равновесия при инсульте часто связаны с повреждением элементов вестибулярной системы.

Профессор Джеймс добавил, что затрудненное глотание в редких случаях также способно сигнализировать об инсульте. По словам врача, острое нарушение кровоснабжения головного мозга может затронуть области, отвечающие за проглатывание пищи и жидкости.

Ранее было названо заболевание, повышающее риск инсульта и инфаркта у женщин.

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