Ученые обнаружили морские микробы, разлагающие пластик и создающие антибиотики

Международная группа ученых из Китая, Дании и Великобритании проанализировала около 43,2 тыс. геномов морских микроорганизмов, обнаружив ранее неизвестные вещества для разложения микропластика и производства антимикробных препаратов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда открыла три фермента, расщепляющие распространенный вид пластика полиэтилентерефталат (ПЭТ).

Данные исследования охватили различные морские среды по всему миру, простираясь от полюса до полюса и от поверхности до глубочайших океанических впадин.

Ученые также раскрыли некоторые особенности эволюции микробных геномов, отвечающих за их иммунную защиту и устойчивость к антибиотикам.

Используя компьютерные методы, команда обнаружила новую систему CRISPR-Cas9 и 10 антимикробных пептидов, связанных с иммунитетом микроорганизмов.

«Продвижение этой работы с использованием глубокого обучения для анализа генома океанических микробиомов в сочетании с биохимическими и биофизическими лабораторными экспериментами демонстрирует огромный потенциал для решения глобальных проблем, таких как нехватка противомикробных препаратов и загрязнение океана», — отметили авторы отчета.

Ранее ученые нашли арктические микробы, способные бороться с опасными для жизни бактериями.