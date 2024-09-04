Ученые улучшили «нейтротентакли» Илона Маска

Ученые создали тончайшие электроды-щупальца для стимуляции мозга. По безопасности и эффективности они превосходят чип от компании Илона Маска Neuralink. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

Нейростимуляторы — устройства, которые посылают электрические импульсы в определенные области мозга через специальные электроды. Около 200 тысяч человек уже используют эту технологию, включая тех, кто страдает болезнью Паркинсона или патологическими мышечными спазмами.

В новом исследовании ученые разработали электроды для точной и длительной регистрации мозговой активности. Они сделаны из пучков очень тонких и гибких волокон золота, инкапсулированных в полимер. Разработку можно использовать не только для стимуляции мозга, но и для записи мозговой активности при диагностике и лечении паралича, депрессии, шизофрении и других расстройств.

«Чем шире зонд, даже если он гибкий, тем выше риск повреждения мозговой ткани. Наши электроды настолько тонкие, что их можно продеть сквозь длинные отростки, которые отходят от нервных клеток в мозге. Они примерно такой же толщины, как сами отростки нервных клеток», — пояснили ученые.

Это отличает новые электроды от конкурирующих технологий, в том числе от электрода компании Илона Маска Neuralink.

Новые электроды протестировали на мозге крыс, которые могли свободно двигаться. Ученые подтвердили, что устройства биосовместимы и не влияют на работу мозга. Поскольку электроды находятся очень близко к нервным клеткам, качество сигнала очень хорошее по сравнению с другими устройствами.

Ранее ученые выяснили, наночастицы пластика могут проникать в мозг.