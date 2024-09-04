Ученые раскрыли роль генетических паразитов в ДНК человека

Почти половину генома человека составляют остатки вирусов, которые встроились в нашу ДНК, за что их назвали «генетическими паразитами». Исследование в журнале eLife показало, что они могут выполнять важную роль в работе иммунной системы человека.

Т-лимфоциты — это иммунные клетки, участвующие в ликвидации инфицированных и раковых клеток. Они завершают свое развитие в вилочковой железе (тимусе). Там они учатся атаковать патогены и не замечать здоровые клетки. При этом в тимусе находится больше активных «генетических паразитов», чем в остальном организме.

Авторы нового исследования проанализировали несколько тысяч показателей в клетках тимуса человека и мышей. Они выяснили, что «генетические паразиты» были активнее всего в клетках, которые участвуют в обучении Т-лимфоцитов игнорировать здоровые клетки. Это может означать, что мобильные элементы ДНК, оставшиеся от вирусов, помогают предотвращать аутоиммунные заболевания. При них иммунитет атакует собственные ткани организма.

Открытие поможет лучше понять аутоиммунные заболевания. Также оно может лечь в основу новых методов иммунотерапии рака, поскольку мобильные генетические элементы высокоактивны в опухолях.

Ранее у опасных для человека червей нашли родственный бешенству вирус.