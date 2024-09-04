Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые впервые получили чистые стволовые клетки для лечения кошек

RegTherapy: созданы стволовые клетки для терапии болезней почек у кошек

close
Depositphotos

Японские ученые из Столичного университета Осаки первыми в мире получили высококачественные индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSC) из тканей домашних кошек. Исследование опубликовано в научном журнале Regenerative Therapy (RegTherapy).

По словам специалистов, им впервые удалось добиться отсутствия генетических следов в биоматериале. Это снижает риск развития опухолей при имплантации питомцу.

Ученые отметили, что кошачьи iPSC могут быть использованы для лечения болезней почек, поджелудочной железы и диабета, которые часто встречаются у четвероногих любимцев. Они демонстрируют присущие другим стволовым клеткам свойства и могут превращаться в различные ткани организма.

Ожидается, что высококачественные iPSC кошек, полученные в результате исследования, станут доступны ученым и ветеринарам по всему миру для использования в регенеративных медицинских экспериментах и терапии.

В дальнейшем ученые намерены разработать методы выращивания новых почек и других органов из кошачьих стволовых клеток.

Ранее исследователи развеяли миф о кошачьем паразите, который передается людям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами