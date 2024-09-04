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Ученые выяснили, к чему приводят колебания холестерина

Nature: колебания уровня холестерина повышают риск атеросклероза даже у молодых

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Высокий уровень холестерина в крови увеличивает риск атеросклероза даже в молодости, особенно при колебаниях этого показателя. Это подчеркивает необходимость поддержания низкого уровня холестерина на протяжении всей жизни, отметили авторы публикации в Nature.

Атеросклероз — важнейшая причина сердечных и сосудистых заболеваний. Он повышает жесткость сосудов и приводит к сужению их просвета из-за бляшек, состоящих из жира, холестерина, кальция и других веществ, циркулирующих в крови.

Обычно в исследованиях атеросклероза на животных взрослых мышей кормят жирной пищей в течение нескольких недель. В новой работе ученые проверили, что произойдет, если мыши будут соблюдать такую диету всю жизнь. Авторы отметили, что их исследование стало одним из первых, в которых был изучен этот вопрос.

Высокое содержание жиров повышало риск атеросклероза даже у молодых мышей. Хуже всего ситуация была, когда чередовались недели с высоким и низким содержанием жиров. Это объясняет, почему нерегулярный прием статинов (лекарств для снижения уровня холестерина) не помогает уменьшить сердечно-сосудистый риск.

Ученые рекомендовали людям соблюдать здоровую диету с молодости и не прекращать прием статинов даже при нормализации уровня холестерина.

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