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Многовековые «усатые» курганы в Казахстане озадачили ученых

ИАМ: в центре Казахстана нашли средневековые курганы с необычной особенностью

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Margulan Institute of Archaeology

Ученые из Института археологии имени Маргулана (ИАМ) обнаружили 10 средневековых курганов в Улытауском районе Казахстана. Некоторые из погребальных холмов имели характерные каменные гребни, напоминающие усы. Об открытии сообщается на официальном сайте научного учреждения.

По словам археологов, диаметр курганов составлял от трех до 15 метров. Точная дата создания захоронений пока неизвестна, но, по всей видимости, они относятся к периоду Средневековья.

Команда раскопала одну из насыпей без каменных «усов» и обнаружила там останки мужчины, погребенного вместе с треугольным наконечником стрелы. Пока неясно, кем именно мог быть владелец кургана, и каковы были обстоятельства его ухода из жизни.

Ученые отметили, что найденные холмы относятся к эпохе, когда часть населения Казахстана перешла к оседлому образу жизни, в то время как другая часть оставалась кочевниками. По всей видимости, обнаруженные захоронения принадлежали кочевым группам. На это указывает их расположение в центральной части страны.

Постоянные поселения чаще встречались на юге Казахстана, где проходили маршруты Шелкового пути, соединявшего Китай и Европу, уточнили специалисты.

Ранее Казахстане нашли сокровища древнего государства Кангюй.

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