Российские ученые нашли новый способ обезопасить водителей и пешеходов

Ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ повысить безопасность дорожного движения за счет улучшения качества деформационных швов на автотрассах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

Деформационный шов — элемент конструкции на стыке дорожного полотна с мостом. Они компенсируют сдвиги мостового сооружения. Швы по структуре отличаются от обычного асфальта наличием специальной полости, позволяющей им расширяться или сужаться при изменении температуры. Это помогает предотвратить образование трещин.

В Пермском Политехе выяснили, что при создании деформационных швов не учитывается показатель сцепления шин транспорта с дорогой. Это, в свою очередь, может привести к опасным дорожным ситуациям и авариям.

«При проведении строительного контроля установлено, что значительная часть переходных зон деформационных швов мостовых сооружений не имеет макрошероховатой текстуры, что считается нарушением требований безопасности дорожного движения по показателю коэффициента сцепления. Это ведет к серьезным рискам возникновения ДТП», – рассказал «Газете.Ru» доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Андрей Кочетков.

Ученые предложили учитывать при строительстве дорог этот показатель в переходной зоне деформационных швов. На основе исследований они разработали проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего пользования. Макрошероховатость дорожных покрытий. Технические требования».

Специалисты выделили редко-, слабо-, средне- и плотношерховатые поверхности. Для каждого типа необходимо разработать отдельные показатели текстуры. Шероховатость предлагается измерять с помощью современных оптических приборов и цифрового моделирования.

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