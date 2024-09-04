Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У опасных для человека червей нашли родственный бешенству вирус

Nature: живущий в круглых червях вирус может вызывать симптомы у людей

close
Freepik

Заражение нематодами (круглыми червями) может привести к тяжелым заболеваниям. Первопричиной некоторых из этих болезней могут быть не сами черви, а переносимые ими вирусы. Это показало исследование, опубликованное в Nature Microbiology.

Ученые выявили 91 РНК-вирус у 28 видов паразитических нематод. Изученные черви составляют 70% от тех, которые заражают людей и животных. Часто они не проявляются, но могут привести к серьезному, изменяющему жизнь заболеванию.

Паразитическими нематодами заражены более миллиарда человек по всему миру. Некоторые из них приводят к слепоте или эпилепсии. Новая работа показала, что симптомы эпилепсии могут быть связаны с вирусом, родственным бешенству. Авторы предполагают, что, как и вирус бешенства, он может проникать в нервную ткань человека. Это может объяснить неврологические расстройства у зараженных.

«Работа поднимает вопрос о том, могут ли какие-либо заболевания, за которые отвечают эти паразиты, быть вызваны вирусом, а не непосредственно паразитической нематодой», — отметили авторы.

Ранее в ВОЗ подтвердили, что вирус оспы обезьян может передаваться воздушно-капельным путем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами