У опасных для человека червей нашли родственный бешенству вирус

Заражение нематодами (круглыми червями) может привести к тяжелым заболеваниям. Первопричиной некоторых из этих болезней могут быть не сами черви, а переносимые ими вирусы. Это показало исследование, опубликованное в Nature Microbiology.

Ученые выявили 91 РНК-вирус у 28 видов паразитических нематод. Изученные черви составляют 70% от тех, которые заражают людей и животных. Часто они не проявляются, но могут привести к серьезному, изменяющему жизнь заболеванию.

Паразитическими нематодами заражены более миллиарда человек по всему миру. Некоторые из них приводят к слепоте или эпилепсии. Новая работа показала, что симптомы эпилепсии могут быть связаны с вирусом, родственным бешенству. Авторы предполагают, что, как и вирус бешенства, он может проникать в нервную ткань человека. Это может объяснить неврологические расстройства у зараженных.

«Работа поднимает вопрос о том, могут ли какие-либо заболевания, за которые отвечают эти паразиты, быть вызваны вирусом, а не непосредственно паразитической нематодой», — отметили авторы.

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